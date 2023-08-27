27 августа, 12:59

Полиция проверяет информацию жителей о стрельбе в одном из районов Ростова-на-Дону

Инцидент произошел в Ленинском районе города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Полиция проверяет поступившую от местных жителей информацию о стрельбе в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В отдел полиции №4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о громких хлопках и стрельбе в здании на одной из улиц Ленинского района. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в здании по указанному адресу находится страйкбольный клуб.

В соцсетях сообщали о стрельбе и звуках, похожих на взрывы, в одном из зданий на улице Саратовской. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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