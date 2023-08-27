Под Красноярском ликвидировали пожар на полигоне бытовых отходов

Его площадь составила 1 500 кв. м

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Пожарные спустя три дня потушили возгорание на полигоне бытовых отходов в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в 19:35 (15:35 мск) пожар ликвидирован на площади 1 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Днем 24 августа загорелся мусор на полигоне ТБО на площади 1,5 тыс. кв. м в Березовском районе. На тушении пожара задействовали семь человек и две единицы. По данным прокуратуры Красноярского края, причиной пожара мог стать поджог.