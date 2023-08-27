Сальдо сообщил о покушении на журналиста агентства News Front

По словам врио губернатора Херсонской области, военный корреспондент получил ранение

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Украинские военные совершили в Херсонской области покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front, он получил ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Владимир Сальдо.

"Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front Лекса [позывной]. Специально выслеживали его автомобиль у Алёшек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю", - написал Сальдо.

По словам врио губернатора Херсонской области, автомобиль журналиста получил сильные повреждения осколками.