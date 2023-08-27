27 августа, 13:05,
обновлено 27 августа, 13:10
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о покушении на журналиста агентства News Front

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам врио губернатора Херсонской области, военный корреспондент получил ранение

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Украинские военные совершили в Херсонской области покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front, он получил ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Владимир Сальдо.

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"Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front Лекса [позывной]. Специально выслеживали его автомобиль у Алёшек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю", - написал Сальдо.

По словам врио губернатора Херсонской области, автомобиль журналиста получил сильные повреждения осколками. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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