В Подмосковье в частном доме обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

Некоторые СМИ ранее сообщили, что перестрелка произошла в доме кинопродюсера Гранта Палагаева

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в частном доме в Подмосковье, следователи возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По данным следствия, 27 августа в Одинцовском городском округе, в садовом товариществе "Тихая Дубрава", в одном из домовладений обнаружено тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением в голову. Для установления обстоятельств смерти мужчины проводится необходимый комплекс действий и оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты произвели осмотр места происшествия, изъяли пистолет и одежду.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что перестрелка произошла в доме кинопродюсера Гранта Палагаева, в ходе которой он также пострадал, получив ранение руки.