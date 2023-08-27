СК возбудил дело

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Житель Туапсе тяжело ранил женщину на пляже одного из санаториев в Туапсинском районе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мужчине предъявлено обвинение, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство знакомой (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, вечером 25 августа на территории пляжа одного из санаториев в поселке Сосновый Туапсинского района обвиняемый на почве ревности с целью убийства своей 35-летней знакомой, приехавшей из Салехарда, нанес ей не менее 15 ударов ножом", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого были пресечены очевидцами, сам он попытался скрыться, но был задержан и передан полиции. Потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь.

Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в управлении.