В News Front рассказали о состоянии журналиста после покушения на Херсонщине

Как сообщили в агентстве, военный корреспондент получил осколочные ранения

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Журналист информационного агентства News Front, на которого в воскресенье в городе Алёшки Херсонской области было совершено покушение, получил осколочные ранения. Об этом сообщили ТАСС в агентстве.

"Корреспондента посекло осколками, повреждения легкие, все обеззаразили", - сказал представитель News Front. Он добавил, что журналист оперативно покинул место, где был совершен удар.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные с помощью FVP-дрона совершили покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front с позывным Лекс. По его словам, автомобиль военного корреспондента получил сильные повреждения осколками.