Причастного к покушению на российского журналиста наводчика задержали

Как сообщили в агентстве News Front, он передал ВСУ координаты для удара по автомобилю корреспондента

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Российские силовики задержали украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по автомобилю российского журналиста информационного агентства News Front в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в агентстве.

"Спустя короткое время военкор, [получивший ранения в результате атаки], сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал координаты машины ВСУ. Наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий", - сказал представитель News Front.