27 августа, 13:33
Лесные пожары в России

На Кубани в Новороссийском лесничестве произошел пожар на площади 7 тыс. кв. м

К тушению возгорания привлекли 10 человек и 3 единицы техники

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на площади 7 тыс. кв. м в Новороссийском лесничестве на Кубани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

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"Поступило сообщение о возгорании на территории Шесхариского участкового лесничества Новороссийского лесничества в Новороссийске. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. В 15:30 объявлена локализация пожара на площади 0,7 га", - говорится в сообщении.

К тушению огня от МЧС России привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
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