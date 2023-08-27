На Кубани в Новороссийском лесничестве произошел пожар на площади 7 тыс. кв. м

К тушению возгорания привлекли 10 человек и 3 единицы техники

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на площади 7 тыс. кв. м в Новороссийском лесничестве на Кубани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

"Поступило сообщение о возгорании на территории Шесхариского участкового лесничества Новороссийского лесничества в Новороссийске. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. В 15:30 объявлена локализация пожара на площади 0,7 га", - говорится в сообщении.

К тушению огня от МЧС России привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.