В Дагестане в ДТП с двумя машинами погиб один человек

Еще четверо пострадали

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с двумя машинами на федеральной трассе в Махачкале. Причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"В результате ДТП в больницу были доставлены водитель Lada Priora, его 27-летний пассажир, а также пассажиры Mitsubishi Lancer 35, 36 и 52 лет.

В последующем водитель Lada умер в больнице от полученных тяжких телесных повреждений, говорится в сообщении.

Авария произошла около 12:00 мск на автодороге Астрахань - Махачкала в Кировском районе Махачкалы. Столкновение произошло из-за выезда жителя Новолакского района, который был за рулем "Лады", на полосу встречного движения.