Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие ранее выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города восемь снарядов калибра 152 мм

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли артиллерийские удары по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки двое мирных жителей получили ранения, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Центрально-Городского района Горловки", - говорится в сообщении.

Согласно данным, которые приводятся в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток украинские войска в 17:00 и 17:05 мск обстреляли Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибра 152 мм.