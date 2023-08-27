В Грузии часть скалы обрушилась вблизи средневекового монастыря

Доступ людей к нему закрыли

ТБИЛИСИ, 27 августа. /ТАСС/. Часть скалы обрушилась вблизи монастыря Шиомгвиме VI века, расположенного в 40 км от Тбилиси. Об этом сообщила Патриархия Грузии.

"Согласно полученной информации из монастыря Шиомгвиме, в результате происшествия никто не пострадал, также не пострадал монастырь. Как выясняется, со скалы, расположенной вблизи монастыря, периодически обрушается горная порода. В этом году место имел сравнительно более масштабный инцидент", - говорится в сообщении.

Как сообщил, в свою очередь, заместитель губернатора края Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе, обрушение горной породы произошло на высоте 200 м со скалы, расположенной за монастырем. В результате не пострадал ни сам монастырь, ни ведущая к нему дорога. Сейчас доступ людей к монастырю закрыт, территорию планируют изучить геологи.

Ранее в местных СМИ появились кадры, как со скалы за монастырем Шиомгвиме обрушился участок горной породы, когда на территории исторического места находились посетители. Как только началось обрушение, и облако пыли накрыло территорию монастыря, туристы покинули местность.

Монастырь Шиомгвиме расположен в горах в Мцхетском муниципалитете рядом с городом Мцхета, древней столицей Грузии. Он был основан во второй половине VI века монахом Шио. Согласно дошедшим сведениям, монах последние годы провел в темной пещере (по-грузински пещера - "мгвиме", отсюда название монастыря). Могила Шио в монастыре считается священным местом. Монастырь Шиомгвиме является одной из главных достопримечательностей Мхцетского муниципалитета.