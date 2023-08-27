Число жертв взрывов на заправочной станции в Румынии выросло до двух

Пострадали 56 человек

БУХАРЕСТ, 27 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате взрывов, которые произошли на заправочной станции в населенном пункте Креведия (уезд Дымбовица), увеличилось до двух, пострадали 56 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Александру Рафила.

"Всего 58 пациентов, [среди них] были два летальных исхода, - сказал он. - Один из них - пациент, у которого были ожоги 95% кожного покрова". Глава Минздрава сообщил, что на основе Европейского механизма гражданской обороны двое пострадавших были отправлены на лечение в Брюссель и двое - в Милан. Еще восемь пациентов будут отправлены в Австрию, Германию и Норвегию.

Генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца начал проверку компании, которой принадлежит заправочная станция сжиженного нефтяного газа в Креведии. Она была закрыта в 2020 году, так как не получила разрешения на работу от уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку побывал на месте взрывов в Креведии. Он распорядился провести проверку всех бензоколонок и газозаправочных станций в Румынии, не исключив, что после этого происшествия последует изменение законодательства о работе топливных центров в стране.