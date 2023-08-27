В больнице Турции сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом

По информации Star, всего пострадали 26 человек

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Среди пострадавших в аварии с участием туристического автобуса на юге Турции граждан России, по предварительным данным, нет, сообщил ТАСС представитель городской больницы в районе Эрменек.

"По нашим данным, среди пострадавших, которых доставили к нам в больницу, россиян нет", - сообщили в больнице.

Ранее газета Star передала информацию, что автобус вылетел с дороги и перевернулся в провинции Караман. Пострадали 26 человек, трое из них в тяжелом состоянии доставлены в больницу.