В Абхазии разыскивают стрелявшего в начальника ГАИ Гагры местного жителя

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении Михаила Барцица по факту причинения тяжкого вреда здоровью Хаджарату Бганбе, сообщили в генпрокуратуре республики

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Абхазии разыскивают местного жителя Михаила Барцица, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения начальника ГАИ Гагрского района Хаджарата Бганбы. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

"Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении Михаила Барцица по факту причинения тяжкого вреда здоровью начальнику отделения ГАИ УВД по Гагрскому району Хаджарату Бганбе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию Барцица", - говорится в сообщении.

По данным МВД, инцидент произошел в Пицунде возле кафе "Терраса". Барциц произвел несколько выстрелов из имеющегося при себе оружия в Бганбу и скрылся с места преступления. Бганба с огнестрельным ранением в область левой ноги был доставлен в ЦРБ Гагры.