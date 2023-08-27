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обновлено 27 августа, 17:46
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о госпитализации трех детей после обстрела ВСУ

По словам Алексея Кулемзина, у них осколочные ранения и контузии

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Трое детей с осколочными ранениями и контузиями госпитализированы в Донецке после очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 годов рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", - написал Кулемзин.

Согласно данным, которые приводятся в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 19:40 мск ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. При этом с украинских позиций в районе населенного пункта Нетайлово было выпущено три снаряда калибра 155 мм с кассетной боевой частью. 

Теги:
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