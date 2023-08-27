Суд в Москве арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой

В результате инцидента отравились 32 человека

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в бистро на улице Софьи Ковалевской на севере города. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акопову О. С. и Кахраманову Э. Н. О., подозреваемым по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц)", - сообщили в суде. В случае признания виновными им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, 28 из них были госпитализированы. Установлено, что все эти люди перекусили в одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы. Все они приобретали шаурму в "Бистро-24" на ул. Софьи Ковалевской. После инцидента было возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.