В Подмосковье при ремонтных работах упал лифт с двумя рабочими

Их госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Лифт, в котором находились двое рабочих, упал в шахту в Люберцах, мужчины госпитализированы. Следователи начали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК по Московской области организована проверка по факту травмирования сотрудников фирмы, проводящих работы по обслуживанию лифтового оборудования", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 27 августа при проведении ремонтных работ произошло падение кабины грузового лифта в шахту на "минус первый этаж". В результате пострадали двое сотрудников фирмы, производивших ремонт лифтового оборудования. Оба госпитализированы с различными травмами.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, истребованы медицинские документы пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы. В ГИТ МО направлено поручение о проведении проверки, опрошен электромонтер компании, обслуживающей эксплуатацию лифта. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - заключили в ГСУ.