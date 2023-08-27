В Москве задержали мужчину, который распылил аэрозольный баллончик в автобусе

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии доставили в полицию мужчину, который распылил аэрозольный баллончик в салоне автобуса в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В территориальный отдел полиции УВД Центральному административному округу сотрудниками Росгвардии доставлен гражданин, который распылил аэрозольный баллончик в салоне автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в момент инцидента мужчина был пьян. В автобусе находились, в том числе, дети. Предварительно, некоторым людям потребовалась помощь медиков.