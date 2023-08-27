27 августа, 19:26

В Архангельске часть улиц осталась без электричества из-за аварии

Проводятся работы по устранению аварии

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Ряд улиц Архангельска остался без электроснабжения из-за аварии, сообщает пресс-служба администрации города.

"На территории Северного округа с 21:10 мск аварийное отключение электроэнергии. Участок ограничен улицами: Ильича, Кировская, частично Химиков, Партизанская. Бригада для устранения аварии выехала", - говорится в сообщении.

В соцсетях жители города сообщают также, что нет электричества на улицах Кольская и 40-летия Победы.

В пресс-службе архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" ТАСС сообщили, что проводятся работы по устранению аварии. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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