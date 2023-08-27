27 августа, 19:51

В Персидском заливе на иранском трубопроводе произошла утечка нефти

Для ее устранения к месту аварии направили бригады водолазов, сообщил глава организации по охране окружающей среды провинции Бушер Абдуррахман Мурадзаде

ДУБАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Разлив нефти произошел у иранского порта Генаве на побережье Персидского залива из-за утечки на подводном участке трубопровода, соединяющего месторождение Ахваз в провинции Хузестан с островом Харг, где расположен нефтеналивной терминал. Об этом сообщил глава организации по охране окружающей среды провинции Бушер Абдуррахман Мурадзаде.

"Операция по локализации и сбору нефти началась с отправки двух [специальных] судов", - заявил он иранскому агентству Tasnim. По словам Мурадзаде, утечка произошла на участке трубопровода, связывающем порт Генаве с островом Харг. Для ее устранения к месту аварии были направлены бригады водолазов, добавил он. Объем разлива нефти он не уточнил. 

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