27 августа, 20:01

На Кубани ликвидировали пожар в Новороссийском лесничестве

В тушении огня приняли участие 10 человек

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Пожар на территории Шесхариского участкового лесничества Новороссийского лесничества на Кубани полностью потушен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что возгорание лесной подстилки произошло в 15:30 мск. Пожар был локализован на площади 0,7 га.

"В 22:10 мск [объявлена] ликвидация", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что к тушению огня от МЧС России было привлечено 10 человек личного состава и три единицы техники. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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