Согласно последнему прогнозу метеорологов, центр супертайфуна может пройти к югу от Тайваня, после чего "Саола" продолжит движение в сторону прибрежной китайской провинции Гуандун

ГОНКОНГ, 27 августа. /ТАСС/. Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" усилился до супертайфуна и в ночь на четверг может достичь Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

В настоящее время он находится в 100 км к востоку от филиппинского острова Лусон. Как указывают метеорологи, максимальная скорость порывов ветра внутри супертайфуна достигает 63 м/с. Ожидается, что в ближайшие часы он сместится на восток, а затем начнет двигаться на северо-запад в сторону Тайваня.

Согласно последнему прогнозу, центр супертайфуна может пройти к югу от Тайваня, после чего "Саола" продолжит движение на северо-запад в сторону прибрежной китайской провинции Гуандун.

В начале августа на Тайвань обрушился тайфун "Канун". Тогда в результате удара стихии на острове погибли четыре человека.