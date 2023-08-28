После первого дня карнавала в Ноттинг-Хилле полиция Лондона задержала более 80 человек

Как сообщили в ведомстве, 26 из них подозреваются в хранении оружия с целью нападения

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция задержала 85 человек по итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов британской столицы.

Отмечается, что, в частности, 26 человек были задержаны по подозрению в хранении оружия с целью нападения, 18 человек - по подозрению в хранении наркотических веществ, 11 человек - по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера, еще 10 человек - из-за нападений на сотрудников полиции.

Традиционный карнавал в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона проводится с 1964 года. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который ежегодно посещают более миллиона британцев и туристов. В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.