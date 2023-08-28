В Приморье подтоплен 171 дом

На 46 участках дорог зафиксировали переливы

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. В Приморском крае 26 населенных пунктов остаются отрезаны от дорожного сообщения из-за вызванного дождями паводка, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

"В Приморье на утро понедельника остается подтоплен 171 дом, из которых 32 - многоквартирные. Также подтоплены 739 придомовых участков в 12 муниципалитетах", - сказали в пресс-службе.

Переливы наблюдаются на 46 участках дорог, от наземного сообщения отрезаны 26 населенных пунктов в 15 муниципалитетах. Зафиксированы два аварийных отключения потребителей электроэнергии во Владивостоке и селе Незаметном Красноармейского муниципального округа.

В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.