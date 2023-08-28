В Хабаровском крае площадь лесных пожаров сократилась до 500 га

В ликвидации огня участвуют 145 человек и 5 единиц техники

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания на общей площади порядка 500 га, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано шесть пожаров на общей площади 507,9 га", - говорится в сообщении. Локализованы три из них на площади 365,4 га.

Потушить пожары помогли прошедшие в регионе дожди, также улучшению обстановки способствовала работа группировок. В конце прошлой недели горело около 900 га, а в середине августа огнем было охвачено свыше 134 тыс. га леса.

Как уточнили ТАСС в министерстве, очаги возникли в районе имени Полины Осипенко, в Николаевском и Ульчском районах в результате гроз.

Сейчас к тушению огня привлечены 145 человек, задействовано 5 единиц наземной техники, 4 вертолета.

В крае действует режим ЧС из-за пожаров. Для стабилизации пожароопасной обстановки запрет на посещение лесов был продлен по 31 августа. Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 768 лесных пожаров на общей площади порядка 912,1 тыс. га.