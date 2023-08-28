В Махачкале стая собак напала на ребенка

Прокуратура организовала проверку

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана организовала проверку после случая с нападением стаи собак на ребенка на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с размещенной в сети "Интернет" информацией о нападении стаи собак на ребенка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, ЧП произошло в микрорайоне Редукторный города Махачкалы.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как ребенку удалось спастись от стаи из примерно 10 собак. Мальчик добежал до берега моря, и животные испугались воды.