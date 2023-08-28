28 августа, 00:52
Военная операция на Украине

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Они были сбиты средствами ПВО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киев ночью предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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