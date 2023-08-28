В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Они были сбиты средствами ПВО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киев ночью предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.