28 августа, 01:35
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве

Силы ПВО сбили его в районе Люберец

Cилы ПВО в районе Люберец уничтожили беспилотник, летевший по направлению к Москве - Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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