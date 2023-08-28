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28 августа, 01:35
Военная операция на Украине
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве
Силы ПВО сбили его в районе Люберец
Cилы ПВО в районе Люберец уничтожили беспилотник, летевший по направлению к Москве - Собянин.
Теги:
Собянин, Сергей Семенович
Россия
Военная операция на Украине
Москва
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