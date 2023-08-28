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Военная операция на Украине

Минобороны РФ: в Подмосковье средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

Станислав Красильников/ ТАСС, архив
© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

По данным ведомства, беспилотник сбили над Люберцами

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать территорию РФ беспилотником самолетного типа, он сбит в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"28 августа около 04:30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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