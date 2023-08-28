Спасатели Камчатки отправились к Авачинскому вулкану на поиски пропавшего туриста

Как сообщили в региональном МЧС, турист не вышел на связь 27 августа

ТАСС, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели Камчатки отправились к Авачинскому вулкану на поиски не вышедшего на связь туриста, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Тревожный сигнал поступил вечером 27 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае. По словам заявительницы, она совершала совместное восхождение на Авачинский вулкан с молодым человеком, но в какой-то момент, поссорившись, они разделились. Оперативный дежурный посоветовал дождаться спутника у подножия исполина. Через несколько часов женщина сообщила, что молодой человек так и не вернулся обратно", - говорится в сообщении.

К поискам привлечены поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России, в том числе два кинологических расчета, а также Камчатский спасательный центр МЧС России. По погодным условиям планируется применение беспилотников.

Авачинский - действующий вулкан на юго-востоке Камчатки. Он расположен к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 741 м.