В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек

Президент Эмомали Рахмон выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь

ДУШАНБЕ, 28 августа. /ТАСС/. В результате сильных дождей, которые прошли в воскресенье в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Эмомали Рахмона.

"Вчера из-за сильных дождей в городе Вахдат и районе Рудаки произошло стихийное бедствие, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 11 человек в городе Вахдат и 2 человека в районе Рудаки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поручил премьер-министру страны, Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и другим структурам оказать помощь семьям лиц, погибших в результате стихийного бедствия, и принять срочные меры по ликвидации последствий ЧП.

Сильный дождь в Душанбе и других районов республики прошел в воскресенье, он привел к подтоплению дорог и сходу селей. В частности, как сообщили в обслуживающей дороги в республике компании IRS, сель сошел на дорогу Душанбе - Чанак, в результате инцидента было повреждено несколько автомобилей, а трасса оказалась перекрыта. На месте работает техника для расчистки дороги. Очевидцы в социальных сетях также выложили видеозаписи из районов республики и из столицы, на которых видны подтопления дорог.

В понедельник по прогнозу синоптиков в Таджикистане также ожидается дождь.