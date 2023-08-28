В Ташкенте из-за аварии на подстанции отключалось электроснабжение аэропорта

В аэропорту задействовали резервные источники, от которых было восстановлено питание объектов, обеспечивающих полеты

ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Авария на городской подстанции привела к кратковременному отключению электроснабжения Международного аэропорта имени Ислама Каримова в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

"Отключение электроснабжения произошло сегодня (27 августа - прим. ТАСС) в международном аэропорту Ташкента в 22:09 по местному времени [20:09 мск] в связи с аварией на городской подстанции "Куйлюк", - отметила пресс-служба. По ее данным, в течение нескольких секунд были задействованы резервные источники, от которых было восстановлено питание объектов, обеспечивающих полеты, в том числе взлетно-посадочных полос, объектов управления воздушным движением, радионавигационного оборудования. Благодаря этому в аэропорту не было задержек авиарейсов.

Помимо этого, на резервные источники питания были сразу переведены терминал прилета и терминал внутренних авиалиний. Через 15 минут после отключения была также восстановлена подача электроэнергии в терминале вылета международных авиалиний.

Авария на подстанции "Куйлюк" была ликвидирована в 22:40, электроснабжение аэропорта столицы было полностью восстановлено.