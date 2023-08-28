В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,4

Его отголоски ощущались в Узбекистане, сообщила пресс-служба МЧС страны

ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,4 на территории Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"28 августа в 09:35 по местному времени (07:35 мск - прим. ТАСС) в Афганистане произошло землетрясение, отголоски которого ощущались в Узбекистане. Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 539 км от Ташкента, составила 5,4. Глубина очага - 200 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Ташкенте ощущались подземные толчки силой два балла, в Сурхандарьинской области - три балла, Самаркандской, Ферганской и Кашкадарьинской областях - два-три балла. О жертвах и разрушениях не сообщается.