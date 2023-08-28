В Новосибирской области дело экс-главы Росздравнадзора о мошенничестве передали в суд

На средства Елены Хрусталевой в размере 100 тыс. рублей и банковские счета наложили арест

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение экс-главы регионального Росздравнадзора Елены Хрусталевой, обвиняемой в мошенничестве, покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области [Елены Хрусталевой], а также двух граждан. Бывший руководитель обвиняется по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, Хрусталева в сентябре 2021 года без трудового контракта допустила своего знакомого Александра Махнева, воспользовавшегося поддельным дипломом о высшем образовании, на должность старшего госинспектора отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств, а затем на должность начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности. Вместе они планировали похитить порядка 600 тыс. рублей, предназначавшихся госконтрактом для автотранспортного обслуживания, вступив в сговор с директором коммерческой организации Сергеем Граниным. Однако присвоить они успели лишь около 200 тыс. рублей и расторгли госконтракт.

Уголовное дело Хрусталевой рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска. На ее средства в размере 100 тыс. рублей и банковские счета наложен арест. Обыски в управлении Росздравнадзора начались в начале августа прошлого года. Хрусталеву и Махнева задержали и отправили под домашний арест.