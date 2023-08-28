ФСБ обвинила экс-сотрудника американского генконсульства в сборе данных об СВО для США

По данным спецслужбы, с сентября 2022 года до момента задержания Роберт Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников американского посольства по сбору такой информации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке гражданину России Роберту Шонову в сборе для США данных о ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке и гражданина России Шонова Роберта Робертовича. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством)", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, "с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году".

В спецслужбе отметили, что этих дипломатов планируется допросить. "Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки", - сообщили в ФСБ. В рамках расследования уголовного дела ФСБ проводит следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности россиянина.

Статья 275.1 была введена в УК РФ в июле прошлого года. Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с возможным дополнительным штрафом в размере до 1 млн рублей.