28 августа, 06:00

На севере Италии непогода привела к перебоям в движении поездов и подтоплению городов

В Ломбардии власти объявили максимальный уровень погодной опасности

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Департамент гражданской защиты Италии объявил максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за сильных ливней в северной области Ломбардия. Как сообщает газета La Repubblica, еще в шести других регионах действует предпоследний (оранжевый) уровень.

На Лигурию обрушился сильный ливень. В Генуе за час выпало 80 мм осадков, что привело к подтоплениям в городе в центральных районах и на одной из железнодорожных станций. Наблюдаются перебои в движении поездов на линии Турин - Генуя в Лигурии, а также на линии Верона - Больцано из-за повреждений, вызванных непогодой в районе Вероны.

Из-за оползня во французском регионе Овернь - Рона-Альпы отменены скоростные поезда по маршруту Милан - Париж, сообщила компания государственных железных дорог Италии Trenitalia.

В Италию на смену африканскому антициклону "Нерон" пришел циклон "Поппея", который привел к резкому понижению температур. На севере и северо-западе идут ливни, местами выпал град. В столичной области Лацио в понедельник также возможен град.

При этом юг Италии страдает от пожаров: в воскресенье на Сицилии был временно закрыт аэропорт в городе Трапани, а в Скопелло из-за возгорания эвакуировали 400 туристов. 

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