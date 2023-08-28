В Ростовской области суд отменил оправдательный приговор участникам перестрелки

В пресс-службе суда сообщили, что уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение

ТАСС, 28 августа. Третий апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор участникам перестрелки в хуторе Чернозубовка Орловского района Ростовской области в 2019 году, в результате которой пять человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По итогам апелляционного рассмотрения дела Третьим апелляционным судом общей юрисдикции приговор Ростовского областного суда от 25 мая 2023 года отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства", - сообщили в пресс-службе.

25 мая Ростовский областной суд оправдал участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Орловского района в 2019 году, в результате которой пять человек погибли, двое получили ранения. Шесть фигурантов дела были оправданы "в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению преступлений".

Перестрелка на животноводческой точке в Орловском районе Ростовской области произошла 22 октября 2019 года. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения. В результате перестрелки пятеро мужчин умерли на месте происшествия, из них трое признаны потерпевшими. Два человека были ранены. Расследование уголовного дела было завершено в декабре 2021 года.