Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО

Роберт Шонов заявил, что должен был собирать негативные сведения о резонансных событиях в России, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. Это следует из видеозаписи допроса россиянина, распространенной ФСБ России.

По словам Шонова, к нему обратились сотрудники посольства США. "Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях - СВО, мобилизация, будущие выборы президента, присоединение новых территорий. Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах", - рассказал .

Кроме того, первый секретарь посольства США поставил перед ним задачу по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, лояльных к США, которых впоследствии они могли бы использовать, как и Шонова, для сбора информации.

Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России, Шонову предъявлено обвинение в сборе для США данных о ходе специальной военной операции по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В спецслужбе отметили, что этих дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.