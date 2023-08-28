В Кемеровской области три дня ищут пропавшую 14-летнюю девушку

По факту произошедшего начали проверку

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели три дня ищут 14-летнюю девушку, которая 26 августа ушла из дома в разъезде Новый Исток Промышленного района Кемеровской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"26 августа несовершеннолетняя ушла из дома, в котором проживает с семьей, расположенном в населенном пункте "Разъезд Новый исток", и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. В правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении девушки обратилась мать. Приметы: на вид 15 лет, рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие", - сообщили в следственном управлении.

По факту произошедшего начата проверка. Уточняется, что ранее сообщений о совершении противоправных действий в отношении девочки не поступало.