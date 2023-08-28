28 августа, 06:30,
обновлено 28 августа, 06:58
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что в ДНР с 2022 года повреждено порядка 2 тыс. многоквартирных домов

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

В результате обстрелов со стороны ВСУ также зарегистрировали повреждения порядка 5 тыс. частных домов, отметил врио главы региона

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины привели к повреждениям порядка 2 тыс. многоквартирных и 5 тыс. частных домов в Донецке с начала 2022 года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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"Сейчас мы можем говорить, [что] ущерб достаточно серьезный [нанесен] Донецку - только с начала 2022 года повреждено противником около 2 тыс. домов многоквартирных и порядка 5 тыс. домов индивидуальных", - сказал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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