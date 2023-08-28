Звезда сериала "Ханна Монтана" был арестован за пьянство и кражу чипсов

Митчелу Муссо предъявили обвинение в краже на сумму менее $100, он провел под арестом одну ночь

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Американский актер Митчел Муссо, известный по роли Оливера Окена в сериале "Ханна Монтана", был арестован по обвинению в краже чипсов и появлении пьяным в общественном месте. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на заявление полиции.

По ее данным, 26 августа актер, "который выглядел пьяным", вошел в отель в штате Техас и "начал есть чипсы". На просьбу сотрудников заплатить Муссо отреагировал "словесными оскорблениями", уточняет газета. Прибывшие полицейские арестовали Муссо, ему было предъявлено обвинение в краже на сумму менее $100 и "пьянстве в общественных местах". Как отмечает издание, Муссо провел под арестом одну ночь.

Митчел Муссо - американский актер, наиболее известный по роли в сериалах Disney "Ханна Монтана" и "Два короля". Актер также озвучил Джереми Джонсона в сериале "Финес и Ферб".