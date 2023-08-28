В Бодруме в результате перестрелки один человек погиб и трое пострадали

Полиция ищет еще двоих участников инцидента

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полиция турецкого курортного города Бодрум проводит расследование инцидента с перестрелкой в местном отеле, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения. Всего в перестрелке участвовали шесть человек, все они являются гражданами Турции, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телекомпании, инцидент произошел в воскресенье около 23:00 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёльтюркбюклю. Перестрелка завязалась между тремя молодыми людьми, прибывшими к отелю на машине, и тремя гражданами, которые находились в гостинице. Двоим участникам перестрелки удалось скрыться, ведется их поиск, сообщает NTV.

Причиной инцидента, как отмечается, могла стать криминальная разборка.

В новость была внесена правка (10:00 мск) - меняется источник, приводится дополнительная информация о происшествии.