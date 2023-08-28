В Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera

В ночь на 25 августа, когда журналистка вышла в эфир для арабской версии канала у здания бизнес-центра "Морская столица", мужчина ворвался в кадр и потребовал, чтобы Рания Дриди говорила по-русски. Затем он ударил ее по голове и скрылся с места происшествия

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Петрозаводске подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Ранию Дриди. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Ранию Дриди", - сказала она.

В ночь на 25 августа, когда журналистка вышла в эфир для арабской версии канала Al Jazeera у здания бизнес-центра "Морская столица", более известного как "ЧВК Вагнер центр" в Санкт-Петербурге, мужчина ворвался в кадр и потребовал, чтобы Дриди говорила по-русски. Затем он ударил ее по голове, а потом скрылся с места происшествия. С места происшествия женщину доставили в Александровскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Рания Дриди - гражданка Палестины, корреспондент телекомпании Al Jazeera. Она занимается освещением военного конфликта на Украине.