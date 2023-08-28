28 августа, 06:59

Во Франции осуждены 2 тыс. человек за погромы, начавшиеся после гибели 17-летнего водителя

По данным радиостанции France Info, из более 4 тыс. человек, задержанных во время массовых волнений, "почти половина уже осуждены, при этом средний срок наказания составляет восемь месяцев лишения свободы"

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Почти 2 тыс. человек получили сроки за участие в беспорядках, вспыхнувших после гибели 17-летнего водителя под Парижем в конце июня. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, из более 4 тыс. человек, задержанных во время массовых волнений, "почти половина уже осуждены, при этом средний срок наказания составляет восемь месяцев лишения свободы".

Анализ видеоматериалов, размещенных в соцсетях, помог полицейским установить еще около 350 нарушителей, которые были задержаны уже после прекращения погромов.

Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. 

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