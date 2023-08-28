Reuters: устроивший стрельбу во Флориде законно купил оружие с учетом психических проблем

В 2017 году Райан Кристофер Палмитер был помещен в специальное учреждение для принудительного обследования по закону штата о душевном здоровье

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Житель Флориды Райан Кристофер Палмитер, который ранее застрелил трех человек на почве расовой ненависти, законно приобрел оружие, несмотря на проблемы с психическим здоровьем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции.

По его информации, 21-летний американец официально купил оружие. При этом в 2017 году Палмитер был ненадолго помещен "в специальное учреждение для принудительного обследования" по закону штата Флорида о душевном здоровье. Согласно ему, власти могут подвергнуть человека, который, как считается, представляет опасность для себя и общества, принудительному обследованию, уточняет агентство.

Как отмечает Reuters, стрелявший мужчина оставил несколько записок расистского содержания для СМИ, своих родителей и правоохранительных органов.

27 августа местные власти сообщили, что в магазин пришел преступник с пистолетом и штурмовой винтовкой AR-15 и убил трех человек - двух мужчин и одну женщину, а затем покончил жизнь самоубийством. К расследованию обстоятельств произошедшего подключено Федеральное бюро расследований. Президент США Джо Байден заявил о необходимости решительной борьбы с целью искоренения в стране идеи превосходства белой расы.

По данным аналитического центра Pew Research Center, не менее 60% американцев считают, что законно приобрести огнестрельное оружие в США "слишком легко". Организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Всего за первое полугодие этого года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.