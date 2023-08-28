28 августа, 07:59
Военная операция на Украине

В Новой Каховке обстрелом ВСУ повреждено отделение службы поддержки гражданского населения

В администрации Новокаховского городского округа сообщили, что отключены от электроснабжения несколько домов на проспекте Днепровском, а также на улице Кирова

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждено здание отделения службы поддержки гражданского населения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"28 августа утром формирования ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. Пострадали дома мирных жителей в микрорайоне Основа. В квартирах многоэтажного дома взрывом снесло балконные плиты, выбило окна. В расположенном в доме отделении службы поддержки гражданского населения разбиты входные двери", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:30 мск отключены от электроснабжения несколько домов на проспекте Днепровском, а также дома на улице Кирова. Кроме того, частично обесточены поселок городского типа Днепряны, села Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное.

Административно городу Новая Каховка подчинены город Таврийск, поселок городского типа Днепряны, поселки Плодовое, Райское, Тополевка, села Корсунка, Масловка, Новые Лагеря, Обрывка, Песчаное. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация