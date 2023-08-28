В Гондурасе мэра города задержали по обвинению в перевозке не менее 30 тонн кокаина

Он начал перевозить наркотики более 15 лет назад

ГАВАНА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Гондураса в ходе преследования преступных группировок, занимающихся наркоторговлей, задержали мэра города Брус-Лагуна Уилмера Маноло Вуда по обвинению в транспортировке не менее 30 тонн гидрохлорида кокаина за пять лет. Об этом сообщила прокуратура страны.

По ее данным, операция по задержанию участников трех преступных организаций проводилась в северных департаментах Атлантида, Грасияс-а-Дьос и Колон. "Мэру приписывают не менее 15 случаев, когда он получал партии наркотиков на быстроходных судах из Колумбии <...> С 2018 года мэр принял и перевез не менее 30 тонн гидрохлорида кокаина", - говорится в заявлении. Он начал перевозить наркотики более 15 лет назад, последние 8 лет он действовал независимо.

В ходе расследования выяснилось, что преступные группировки с 2018 года транспортировали наркотики из стран Южной Америки воздушным путем. Всего за последние пять лет "они перевезли более 90 тонн кокаина", говорится в заявлении прокуратуры.