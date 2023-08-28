Дело о хулиганстве возбудили после массовой драки работников Wildberries в Подмосковье

В результате инцидента пострадали два человека

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин в Электростали, в результате которой пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Электросталь по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошел 27 августа возле одного из домов на Железнодорожной улице. Между двумя группами граждан произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. В настоящее время остальных участников происшествия устанавливают, принимаются меры к их задержанию.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, в драке принимали участие около 40 работников склада Wildberries.