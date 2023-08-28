В Красноярском крае экс-сотрудника УСБ главка МВД подозревают в коррупции

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности главка МВД по Красноярскому краю подозревают в коррупции. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере)", - сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, подозреваемый получил взятку от жителя края в размере 300 тыс. рублей и дал указание своим подчиненным не проводить в отношении него оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление его причастности к совершению преступлений.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.