28 августа, 08:04
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 115 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 115 боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" - зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа - по 6 минометных снарядов, по поселку Ленинский - 4, по селу Белянка и хутору Панков - по 3 минометных снаряда", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по словам губернатора, 27 августа по селу Солнцевка было выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - семь артиллерийских снарядов и пять гранатометных выстрелов. В Волоконовском районе под минометный обстрел попали окраины хуторов Старый и Плотвянка - установлено 12 и 24 прилета соответственно.

В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда, в селе Пороз с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. "Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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